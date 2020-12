"João Félix precisa de tempo para crescer, está ainda muito macio”, afirmou Javier Clemente, antigo treinador do Atlético de Madrid e selecionador de Espanha, a propósito do último dérbi madrileno, que o Real Madrid venceu (2-0) e deixou o treinador do português, Diego Simeone, debaixo de fogo.









“O que aconteceu com João Félix acontece com os jogadores que são figurinhas. O que as figurinhas têm de fazer é serem os melhores em campo. João Félix é jovem. Em Portugal até descalço era titular, mas está [um futebolista] por fazer”, disse Clemente em entrevista à espanhola Rádio Marca, quando convidado a pronunciar-se sobre a substituição do ex-Benfica no jogo com a equipa de Zidane, no sábado.

Clemente, que nas últimas quatro épocas dirigiu a Líbia, reconhece capacidades ao viseense e diz que no Barcelona também há jovens com potencial, mas que ainda não são jogadores em pleno. “Se o jogo for competitivo e duro, não têm força para se destacar”, considerou o treinador espanhol.





“O João [Félix] tem uma qualidade enorme e uma técnica individual muito boa, mas há jogos em que tem adversários muito duros à sua frente”, sublinhou o antigo médio do Athletic Bilbao, de 70 anos, acrescentando: “Tem de se lhe dar tempo”.





“A solução não está nas mãos de Diego Simeone, mas sim nas suas mãos”, observou, referindo-se a João Félix, a quem deixou um desafio: “Quando tiver marcações fortes, saia vencedor”.