Félix supera Lionel Messi na liga espanhola

Jogo grande, mas sem espetáculo em Espanha com o Atlético Madrid a receber e vencer o Barcelona por 1-0. Um resultado que permite aos colchoneros subir ao primeiro lugar (em igualdade pontual com a Real Sociedad) com menos um encontro.De um lado Félix e do outro Messi. O português acabou por ter uma partida muito apagada, com a ausência de Suárez (infetado com Covid-19) a contribuir para a fraca prestação. Já o jogador argentino teve duas ou três boas ações, mas sem brilhantismo. Depois de algumas (poucas) chances para cada lado, o Atlético acabou por ser mais feliz antes do intervalo. Ter Stegen teve uma saída falhada que permitiu a Ferreira-Carrasco fazer o golo.O segundo tempo não trouxe muitas novidades. O equilíbrio foi a nota dominante com poucas ocasiões para cada lado. Ronald Koeman ainda colocou em campo o português Trincão, que nada alterou no rumo do jogo para os culés (nos últimos seis jogos para a Liga espanhola só venceram um). Nos jogos deste sábado, destaque para o empate do Real Madrid no terreno do Villarreal (1-1) e para o triunfo caseiro do Sevilha em Vigo (4-2).