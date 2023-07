“É um sentimento fantástico. Estava à espera disto e é muito bom ter tudo fechado. Estou muito feliz por finalmente estar aqui”, disse Viktor Gyokeres, esta quinta-feira apresentado como reforço do Sporting para as próximas cinco temporadas.



O sueco, que já treinou às ordens de Rúben Amorim, garantiu nunca ter tido dúvidas de que era em Alvalade que queria jogar: “O clube tem muita história e quando soube do interesse foi uma escolha fácil.









