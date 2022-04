O Fenerbahçe está disposto a tudo para contratar Jorge Jesus para a próxima época, tendo o presidente do clube, Ali Koç, apresentado um cheque em branco para convencer o técnico português, apurou o CM.



O líder do clube turco já esteve em Portugal em várias ocasiões para conversar com Jorge Jesus. Como não tem empresário, o técnico tem acedido aos convites, mas tem protelado uma decisão para maio.









