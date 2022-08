Com o avançado brasileiro Lincoln como grande figura, o Fenerbahçe derrotou durante a tarde desta quinta-feira o Slovacko por 3-0 e deu um passo importante rumo ao playoff da Liga Europa.No terceiro jogo oficial da temporada, o conjunto orientado conseguiu a primeira vitória, com o ex-Santa Clara a evidenciar-se com dois golos e ainda uma assistência.A segunda mão disputa-se dentro de uma semana, na Rep. Checa.