Fenerbahçe de Jorge Jesus vence Basaksehir e conquista a Taça da Turquia

O Fenerbahçe, orientado por Jorge Jesus, venceu o Basaksehir por 2-0 e conquistou a Taça da Turquia. Dois golos do avançado belga Michy Batshuayi, aos 1' e aos 29', deram o primeiro título ao treinador português naquele país.O conjunto de Istambul venceu a a prova pela sétima vez, repetindo 1967/68, 1973/74, 1978/79, 1982/83, 2011/12 e 2012/13.Jorge Jesus, de 68 anos, que poderá estar de saída do clube, somou a sua segunda Taça nacional da carreira, depois do triunfo na Taça de Portugal de 2013/14, ao comando do Benfica.