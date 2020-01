Fenómeno Rafael Brito tira espaço a Florentino no Benfica

O Benfica vê com bons olhos um possível empréstimo ou venda de Florentino Luís, até porque, na equipa B, Rafael Brito (18 anos) tem-se destacado, podendo atuar numa posição mais recuada do meio- -campo, mas também em missões mais ofensivas, apurou oA mudança de dinâmicas de Bruno Lage no meio-campo encarnado acabou por retirar espaço a Florentino, que não joga há mais de um mês por opção e que interessa ao AC Milan. O técnico tem vindo a apostar em dois médios mais móveis e de construção, bem diferentes das características do jogador, que foi importante na conquista do título da temporada passada, a jogar mais fixo à frente da defesa.Rafael Brito – visto pela estrutura encarnada como a próxima grande figura da formação – tem características mais idênticas às de Gabriel, Taarabt e Weigl, que podem jogar mais perto dos centrais, mas também com disponibilidades para atuar em posições mais avançadas. Brito renovou recentemente com o Benfica, tendo contrato até 2024.Florentino Luís foi importante no trajeto das águias na época passada, mas este ano perdeu espaço, muito por culpa da mudança de Lage. O médio, de 20 anos, leva 12 jogos esta temporada, sendo que foi titular em apenas sete. Com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, o Benfica só admite a saída do jogador por empréstimo sem opção de compra.Bruno Carvalho, agente do jogador formado no Seixal, esteve por estes dias nas instalações do AC Milan, em Itália, para decidir o futuro próximo do médio-defensivo."Podia ter saído, tinha clubes interessados", disse esta sexta-feira Cervi, à margem de uma visita às áreas de Internamento Pediátrico e da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital da Luz.O extremo estava acompanhado de Taarabt, que se mostrou satisfeito com o rendimento que está a ter esta época: "Não gosto de falar do passado. Sinto-me bem e espero continuar assim."O mercado fecha dentro de uma semana e o Benfica ainda tem alguns dossiês para resolver. Os sérvios Fejsa e Zivkovic não entram nas contas de Bruno Lage e a SAD está num contrarrelógio para colocar a dupla. Fejsa deve rumar ao Alavés.O Benfica renovou esta sexta-feira contrato com Henrique Jocu, médio que se tem destacado na equipa de sub-23. No site oficial, o clube da Luz revelou que o jogador, de 18 anos, prolongou o vínculo até junho de 2024.O site Tuttosport avançou esta sexta-feira que o Benfica terá recusado uma proposta de 55 milhões de euros de um clube inglês pelo brasileiro Carlos Vinícius. O avançado de 24 anos, que custou à SAD 17 milhões de euros, tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.