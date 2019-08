Fernando Andrade deixa FC Porto para reforçar turcos do Sivasspor

O avançado brasileiro Fernando Andrade vai representar o Sivasspor, da primeira divisão turca de futebol, depois de ter ingressado no FC Porto em janeiro passado, anunciou esta sexta-feira o seu novo clube.Numa curta nota no site oficial, o Sivasspor, que na temporada terminou o campeonato na 12.ª posição, refere que o ponta de lança, de 26 anos, passou nos habituais exames médicos antes de assinar contrato.Fernando Andrade reforçou vice-campeão nacional português no mercado de inverno, proveniente do Santa Clara, mas apontou apenas dois golos em 22 encontros disputados pelos 'dragoões'.