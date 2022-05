Fernando Andrade é o joker guardado por Sérgio Conceição para a próxima época. O Correio da Manhã sabe que o treinador pretende manter o avançado às suas ordens se não for possível contratar uma alternativa de topo.



Confirmando-se a sua continuidade no Dragão - dependente de não surgir o convite de algum ‘tubarão’ europeu - Sérgio Conceição quer que os portistas deem um salto competitivo, que passa por conseguir acumular a revalidação do título com uma prestação de excelência (quartos de final) na Liga dos Campeões.









Ver comentários