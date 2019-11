Fernando chega ao Sporting com "garra, dedicação e muita briga"

Fernando, reforço do Sporting do último dia de mercado, por empréstimo do Shakhtar Donetsk, realizou esta terça-feira o primeiro treino com a equipa, prometendo aos adeptos leoninos "Garra, determinação e muita briga."O avançado brasileiro, de 20 anos, chegou a Alvalade com Bolasie e Jesé, mas ainda não efetuou qualquer jogo. Aliás, só esta terça-feira integrou os trabalhos da equipa leonina, depois de ter chegado com uma lesão, que acabou por ser agravada com uma virose."Passei por momentos difíceis e a virose foi muito forte. Por isso, atrasou o meu regresso. Agora, quero trabalhar e voltar a jogar o mais rapidamente possível", disse o avançado brasileiro, de 20 anos, que ingressou nos leões por empréstimo do Shakhtar Donetsk.Os sportinguistas não revelaram os valores do empréstimo, mas segundo oapurou rondam um milhão de euros brutos por época.Para já, o momento é de trabalho e o brasileiro realçou o apoio de Silas. "Teve um papel importante na recuperação, pois foi-me incentivando", acrescentou, revelando que foi muito bem recebido pelo grupo no primeiro treino.A Juve Leo revelou esta terça-feira uma lista de ofertas que recebeu da direção de Frederico Varandas. Entre gamebox, a metade do preço, a coreografias pagas e deslocações suportadas pela direção, destaca o "perdão" de meio milhão de euros da dívida de 780 mil euros.Entretanto, os leões foram multados pelo Conselho de Disciplina da FPF em 18 489 euros, por comportamento incorreto do público no jogo com o V. Guimarães (3-1).