Fernando Gomes diz que Mundial2030 vai "marcar o futuro da competição"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) disse esta quarta-feira que a organização conjunta do Mundial2030, com Marrocos e Espanha, e jogos comemorativos na América do Sul vão "marcar o futuro da competição".

"Cada um dos nossos países traz para a mesa uma vibrante tradição futebolística, uma inigualável experiência organizativa e uma capacidade de inovar, que seguramente marcará o futuro da competição", afirmou o dirigente federativo, citado em nota da FPF.

De resto, esse texto traz a garantia dos três países de que vão "trabalhar para preparar o melhor dossiê de candidatura alguma vez apresentado e organizar um Mundial que honre a diversidade e celebre a história da competição".