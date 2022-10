O antigo futebolista Fernando Gomes, de 65 anos, está internado num hospital do Porto. O bi-bota de ouro luta contra um cancro no pâncreas desde outubro de 2019.Fernando Gomes foi um dos grandes nomes do FC Porto, onde alinhou durante várias épocas. Também jogou pelo Sporting.O antigo avançado conquistou 14 títulos ao longo da carreira, entre os quais a Bota de Ouro, em 1983 e 1985.Em atualização