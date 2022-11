O desporto ficou mais pobre após perder um dos melhores avançados da história do futebol português com a morte de Fernando Mendes Soares Gomes, que ficou conhecido por ‘Bibota’, por ter ganho duas Botas de Ouro (melhor marcador da Europa) em 1983 e 1985. Fernando Gomes tinha 66 anos e morreu ontem vítima de cancro no pâncreas e após sofrer um acidente vascular cerebral.