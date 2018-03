Fernando Madureira comenta o caso e-toupeira

Líder dos Super Dragões considera que "o ódio ao Benfica aumentou".

Em entrevista exclusiva ao Record, Fernando Madureira falou do caso dos mails e da Operação e-toupeira, as últimas polémicas que envolvem o Benfica.



Record - Como é que avalia o desenrolar da divulgação dos emails e do caso e-toupeira?

F.M. - Agora que os portistas têm uma noção mais aproximada de como é que eles conseguiram ser campeões algumas vezes acho que o ódio ao Benfica aumentou, mas há processos judiciais a decorrer nos tribunais sobre esses assuntos e prefiro deixar essas questões para a justiça.



