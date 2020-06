Ver esta publicação no Instagram Va~o continuar sem prender ningue´m ???? Uma publicação partilhada por FcPorto•SuperDragoes•Porto (@macacolidersd) a 17 de Jun, 2020 às 3:43 PDT

Fernando Madureira voltou nas últimas horas, após o, a utilizar uma expressão semelhante à que lhe valeu um processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina da FPF. O cabecilha dos Super Dragões publicou no Instagram imagens do jogo de quarta-feira em que se vê Bruno Lage, treinador das águias, e Nuno Santos, jogador da equipa de Vila do Conde, que foi expulso aos 72', e questionou: "Vão continuar sem prender ninguém?".O Benfica venceu o Rio Ave por 2-1, somando agora os mesmos pontos que o FC Porto (64), que na véspera empatara a 0 golos com o Aves. A equipa de Carlos Carvalhal acabou o jogo reduzida a 9. Depois da expulsão de Al Musrati aos 62 minutos, foi a vez de Nuno Santos ver o vermelho direto por uma entrada violenta sobre Pizzi aos 72'.Recorde-se que o Conselho de Disciplina da FPF abriu ja esta semana um processo disciplinar a Fernando Madureira pelo comentário no Instagram relativo à exibição de Carlos Xistra e Bruno Esteves no Portimonense-Benfica.Em reação ao lance em que os algarvios ficaram a pedir penálti de Taarabt - não sancionado pelo árbitro -, o cabecilha dos Super Dragões escreveu "prendam-nos a todos!!!".