Fernando Madureira castigado por violar suspensão por três vezes

Fernando Madureira foi suspenso por 4 quatro meses e meio. Terá ainda de pagar uma multa no valor de 1.071 euros. Esta sanção resulta do facto de ter violado por 3 vezes a suspensão, sabendo que se fosse aos estádios seria identificado, como explica o acórdão hoje publicado."A 30 de abril 2021, Madureira foi castigado com 23 dias de suspensão- apesar de o regulamento disciplinar da FPF impedir de "exercer, durante esse período, qualquer cargo ou atividade desportiva nas competições que se encontrem sujeitas ao poder disciplinar da FPF", Fernando Madureira esteve no jogo Lourosa-Canelas a 16 de maio de 2021- nesta altura, os jogos não tinham público sendo que os dirigentes que, encontrando-se a cumprir sanção de suspensão, estejam presentes em recinto desportivo por ocasião de jogos oficiais sem espectadores e nos quais a presença de público não seja autorizada, consubstancia necessariamente o exercício de cargo ou de atividade desportiva- Em face disso, no dia 21 de maio de 2021, Fernando Madureira foi suspenso preventivamente pelo período de 30 dias- No entanto, no dia 22 de maio de 2021 e no dia 30 de maio de 2021, em jogos a contar para o Campeonato de Portugal contra a Marítimo SAD e contra o Amarante, Fernando Madureira voltou a marcar presença nos estádios- Assim, tendo preenchido por 3 (três) vezes o ilícito disciplinar de incumprimento de deliberação ou suspensão, Fernando Madureira foi castigado a 4 (quatro) meses e meio de suspensão e multa no valor de 1.071,00 €."