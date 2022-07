Revolta e desilusão. Foram as palavras utilizadas por Fernando Mendes, ex-chefe da claque Juventude Leonina, para descrever a decisão da Justiça portuguesa no caso da invasão à Academia de Alcochete.



Está a cumprir uma pena de cinco anos de prisão efetiva e, em entrevista exclusiva à CMTV, garantiu que foi totalmente esquecido pelo universo do clube leonino.









Ver comentários