Fernando Santos antevê jogo duro na Irlanda e confirma ausência de Bernardo Silva

O selecionador Fernando Santos confirmou hoje que Portugal estará privado do avançado Bernardo Silva para o encontro "duro" diante da República da Irlanda, na quinta-feira, do grupo A da fase de qualificação europeia para o Mundial2022 de futebol.

O jogador dos ingleses dos Manchester City ainda não se treinou com a equipa no relvado e nem sequer viajará com a comitiva para Dublin, durante a tarde de hoje, ficando em Lisboa, a recuperar de problemas físicos.

"Chegou muito queixoso, cansado, tem tido muitos jogos. Mas ele está a recuperar bem e esperamos que esteja em condições de jogar aqui [em Lisboa], com a Sérvia. Ele nem vai viajar connosco, não faz nenhum sentido. Não tem lá as melhores condições para continuar o tratamento e optámos que fique aqui, para que na sexta-feira possa integrar os treinos connosco", confirmou Fernando Santos, em conferência de imprensa.