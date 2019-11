Seleção conta com Ronaldo para jogo frente à Lituânia

A figura em destaque no jogo desta noite (19h45 - RTP 1) da seleção nacional com a Lituânia é Cristiano Ronaldo. Nos últimos dias, a utilização do avançado da Juventus foi posta em causa devido a uma "dor incomodativa" no joelho direito, como revelou aofonte próxima do craque, que o levou a ser substituído em dois jogos consecutivos da Juve.Qualquer dúvida sobre o tema foi esta quarta-feira afastada pelo selecionador nacional, que até se mostrou irritado com os jornalistas, na antevisão ao encontro, devido à insistência das perguntas sobre a saúde de CR7."Toda a gente fala de Ronaldo porque é o melhor do Mundo. Se fosse outro jogador ninguém falava tanto. Está aqui, está convocado, está bem e vai jogar. Não há qualquer questão", assumiu Fernando Santos.Portugal defronta esta quinta-feira a Lituânia e joga no domingo com o Luxemburgo, as últimas equipas no caminho rumo ao Euro 2020 e que ocupam as posições mais baixas do Grupo B da fase de qualificação. Face a este cenário, Fernando Santos admitiu que a sua equipa parte como favorita, mas revela que a motivação dos adversários é um fator a ter em conta."Somos os favoritos, mas eles vão jogar contra o campeão europeu e isso vai trazer uma motivação extra para nos quererem vencer", revelou Fernando Santos, que anteviu o que se pode esperar no Estádio Algarve: "Vai ser um jogo semelhante ao que aconteceu na Lituânia. Eles vão tentar evitar o golo de Portugal e tentar marcar no contra-ataque. Temos de ganhar os duelos individuais e não permitir que o adversário tenha a bola."Face ao jogo perdido (1-2) na Ucrânia, a Seleção não conta com os lesionados Nélson Semedo, Pepe, João Mário e Gonçalo Guedes. Ricardo Pereira e José Fonte avançam para um onze que também poderá contar com Bruno Fernandes e André Silva. Mas Rúben Neves espreita uma oportunidade.A Lituânia termina esta quinta-feira a fase de qualificação para o Euro 2020, já sem hipóteses de deixar o último lugar do Grupo B. O momento áureo dos lituanos foi o empate caseiro (1-1) com o Luxemburgo, em junho deste ano. A principal ambição para o jogo de quinta-feira será evitar nova goleada (1-5) aos pés de Portugal.No 2º lugar com mais um ponto do que a Sérvia, Portugal só precisa de vencer os dois jogos que lhe faltam para garantir a qualificação para o Euro 2020. O apuramento pode ficar selado esta quinta-feira com um triunfo frente à Lituânia, se a Sérvia perder ou empatar a partida com o Luxemburgo.