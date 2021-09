Fernando Santos defende que jogo contra Azerbaijão deve ser encarado "como uma final"

Temos de encarar estes jogos como uma final que é para vencer. Vamos ter de ser uma equipa muito forte, com muita atitude e dinâmica”, disse na segunda-feira Fernando Santos, selecionador nacional, no lançamento do jogo desta terça-feira (17h00) com o Azerbaijão, em Baku, de qualificação para o Mundial 2022.









Neste momento, Portugal, com 10 pontos, divide a liderança do Grupo A com a Sérvia. “Acho que o apuramento vai ser disputado até à última jornada, independentemente do que aconteça nos quatro jogos. Penso que nenhuma das equipas está disponível para perder pontos e o que será decisivo é o encontro entre as duas equipas [Portugal e Sérvia]”, referiu o selecionador nacional.





Leia também Fernando Santos não pensa perder pontos na "final" com o Azerbaijão O encontro com a Sérvia será importante para as contas finais do grupo. No entanto, esse duelo será o último da fase de qualificação. Por agora, as atenções estão viradas por inteiro para o Azerbaijão. “Temos de ser muito fortes na recuperação da bola e temos de ter intensidade e criatividade para marcar”, apontou o técnico.

Nos últimos cinco jogos, Portugal sofreu nove golos. O selecionador explica a origem desta série negativa. “Quando se sofre golos, o problema não é só dos defesas, e quando não se marca, não é só dos avançados. Mas é verdade que, nos últimos tempos, a espaços, não temos correspondido tão bem ao que sempre fizemos”, vincou o selecionador.





Cristiano Ronaldo foi dispensado da Seleção e falha a partida desta terça-feira, após ter visto o segundo cartão amarelo nesta fase de apuramento, na vitória frente à República da Irlanda (2-1). Apesar deste contratempo, o selecionador nacional recebeu ontem boas notícias. O defesa-central Pepe e o médio João Palhinha, que não estiveram a 100% nos últimos dias, treinaram sem limitações e voltam a ser opções.





Ainda assim, existem vários jogadores fatigados, devido às viagens realizadas nos últimos dias. “Muitos dos que estão aqui nem sabem que horas são”, admitiu Fernando Santos.



Rúben Dias: "Não estamos satisfeitos"

“O Azerbaijão está no último lugar do grupo, mas é uma seleção perigosa. Se facilitarmos, causarão dificuldades. Portanto, devemos estar na concentração máxima, foco máximo. Agora, mais do que nunca, são quatro jogos que faltam e temos quatro finais”, disse ontem Rúben Dias, apontando depois a solução para o facto de a Seleção ter sofrido vários golos nos últimos jogos. “Acima de tudo, não estamos satisfeitos. Essa não satisfação passa pela nossa ambição, gostamos de ser os melhores no que fazemos. Como é óbvio, há sempre espaço para melhorar.”