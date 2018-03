Fernando Santos elogia Bas Dost

Selecionador garante que não tem plano especial para parar o avançado do Sporting.

Por André Ferreira | 01:30

"Observámos o jogo frente à Inglaterra. Uma seleção com um treinador novo [Koeman] e novas ideias. No início do jogo anterior apresentou um esquema diferente e ao longo da partida foi apostando em alterações táticas. Diante de Portugal não sei qual é o pensamento que vai implementar", disse, sublinhando que espera uma "equipa fortíssima".



Para este jogo, Fernando Santos admite fazer "diversas alterações" relativamente à partida com o Egito (2-1). Explicou ainda que ficou muito agradado com o desejo de vitória que viu nos jogadores, no jogo da passada sexta-feira.



PORMENORES

Em busca do golo 1000

A seleção portuguesa pode hoje chegar ao golo 1000 do seu historial, no jogo de preparação frente à Holanda. Neste momento, a equipa lusa tem um registo de 999 golos, pelo que basta marcar por uma vez para atingir essa marca redonda.



Mais três jogos

Depois do jogo de hoje em Genebra, a seleção portuguesa tem agendados mais três encontros de preparação: com a Tunísia (Braga, dia 28 de maio), depois Bélgica (3 de junho) e Argélia (7 de junho). Estes dois realizam-se também em solo luso, mas ainda não se sabe onde.

A realizar uma época repleta de golos, Bas Dost tem sido um dos destaques da equipa do Sporting. Para o jogo particular desta segunda-feira entre Portugal e Holanda, em Genebra (19h30), Fernando Santos, selecionador nacional, garante que o avançado leonino e internacional da seleção laranja não vai merecer atenção especial."A Holanda tem jogadores mais altos e mais fortes, mas isso não nos gera especial preocupação. Bas Dost tem feito excelentes prestações e tem jogado bastante bem pelo Sporting nos últimos anos, mas não vamos dar nenhuma atenção particular a qualquer jogador da Holanda", disse o técnico no lançamento da partida de preparação de mais logo.