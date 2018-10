Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Santos festeja quarto aniversário na seleção portuguesa com 36.ª vitória

Selecionador nacional viu Portugal bater a Polónia por 3-2 e ficar muito perto das meias-finais da Liga das Nações.

Por Lusa | 22:47

O treinador Fernando Santos celebrou esta quinta-feira na Polónia (3-2) o quarto aniversário ao comando da seleção portuguesa de futebol com a 36.ª vitória, em 58 jogos, numa aventura iniciada a 11 de outubro de 2014.



O técnico que passou por Benfica, FC Porto e Sporting entrou a perder, em França (1-2), mas o seu trajeto tem sido marcado, sobretudo, por triunfos, incluindo o maior da história da formação das 'quinas', na final do Europeu de 2016.



A dois jogos das seis dezenas, Fernando Santos apresenta 62,1% de vitórias, ao somar 36, mais 12 empates e 10 derrotas, com 111 golos marcados e 44 sofridos.



Os registos do 'engenheiro do penta', a alcunha que ganhou quando levou o FC Porto a um inédito quinto título consecutivo, em 1998/99, são ainda mais significativos quando a análise se restringe aos jogos oficiais.



Em 35 encontros a 'sério', Fernando Santos venceu 25, subindo a percentagem para 71,4, empatou oito e, mais impressionante, apenas perdeu dois (71-24 em golos).



À frente do conjunto das 'quinas', o técnico luso apenas caiu na Suíça, por 2-0, no primeiro encontro após o Euro2016, a 06 de setembro de 2016, na qualificação para o Mundial2018, e com o Uruguai, por 2-1, nos 'oitavos' da prova russa, a 30 de junho.



No que respeita aos jogos fora, Fernando Santos também ostenta números muito positivos, com 10 vitórias -- mais um empate e quatro derrotas - em 15 jogos e um saldo positivo de 14 golos (25-11).



Em quatro anos na seleção lusa, o técnico que completou 64 anos na quarta-feira convocou 76 jogadores e utilizou 66, tendo estreado um total de 35.



O guarda-redes Rui Patrício foi o que mais jogou, um total de 4.110 minutos, enquanto Ricardo Quaresma destaca-se em termos de jogos disputados, com 45, contra 44 do dono da baliza do Wolverhampton e 43 de William Carvalho.