Fernando Santos galardoado com o "Guerreiro de Honra" em gala do Sp. Braga

Fernando Santos foi a estrela da gala dos 99 anos do Sp. Braga, que esta segunda-feira teve lugar no Theatro Circo e que homenageou, na voz do presidente, António Salvador, "todos aqueles que, com o seu sacrifício, contribuíram para que este grande clube tenha chegado à grandeza atual".

O selecionador nacional foi galardoado com o "Guerreiro de Honra" pelos feitos alcançados para o futebol português, com particular destaque para a Liga das Nações, prova conquistada no ano passado (período a que reporta o prémio).

A gala que abriu as portas às comemorações do centenário do mais antigo clube minhoto, ficou ainda marcada pelo anúncio da equipa que vai coordenar as comemorações dos cem anos do Sp. Braga e que vai ser liderada pelo antigo presidente, Luís Machado.

"Queremos que o centenário, que acontece no melhor momento da História do nosso clube, seja um importante elemento de aproximação da cidade e das suas instituições ao clube", disse António Salvador.

A cerimónia começou pelas 21h00, com o desfile, na passadeira vermelha estendida em frente à entrada principal da mais monumental sala de espetáculos da cidade, de todos os jogadores, dirigentes e equipa técnica dos arsenalistas.

Lá dentro, houve entrega de prémios, atuações musicais (Toy e Paulo Gonzo) e um discurso carregado de otimismo de António Salvador, que, prestes a completar 17 anos de liderança, prometeu "empenho total" na tarefa de fazer crescer o clube. Disse que "não é possível prometer o título, mas é possível prometer luta pelo título".

Nos últimos dez anos, o Sp. Braga ficou uma vez em 2º lugar no campeonato, foi à final da Liga Europa, ganhou uma Taça de Portugal e duas taças da Liga. Para além disso, esteve por duas vezes na Champions.anos do Sp. Braga assinalam-se a 19 de janeiro de 2021. Até lá, foi esta segunda-feira anunciado, vai realizar-se um extenso programa de iniciativas comemorativas do primeiro centenário do clube.Arrancam em março as obras da segunda fase da Academia, com a construção do edifício sede da SAD, museu, gimnodesportivo e mini estádio. Salvador diz que será a melhor academia do País.