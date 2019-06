Fernando Santos mantém Félix com CR7 para jogo da final

Apuramento para o Euro 2020

João Félix deverá manter a titularidade na seleção nacional, no jogo de amanhã (19h45) frente à Holanda, relativo à final da Liga das Nações e que terá lugar no Estádio do Dragão, na cidade do Porto. Segundo apurou o, o selecionador nacional vai continuar a apostar na dupla formada pelo jovem avançado de 19 anos e por Cristiano Ronaldo.Apesar da prestação menos conseguida do avançado do Benfica, o técnico mantém a confiança no jogador e acredita que a sua mobilidade e sentido de golo poderão ser úteis no jogo frente à forte seleção das tulipas.Frente a centrais pujantes como são Van Dijk e De Ligt, a estratégia deverá passar pela fuga ao confronto físico, onde a vantagem iria para os holandeses, para privilegiar um futebol mais imprevisível, com os avançados em permanente movimentação e a aparecerem no espaço. A possibilidade de Gonçalo Guedes formar dupla com Ronaldo não pode ser descartada mas até esta sexta-feira era Félix quem reunia a preferência do treinador.Esta sexta-feira, em entrevista ao site da UEFA, Cristiano Ronaldo explicou como se mantém em excelente forma aos 34 anos. "O segredo está na minha preparação e na minha ética de trabalho. Acho que ainda tenho muito para dar." Disse ainda que a Holanda será um adversário "bastante difícil", mas espera um triunfo de Portugal.Tommy Robbinson, um dos mais perigosos hooligans referenciados pela polícia inglesa, foi filmado a agredir uma pessoa junto ao Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, na passada quinta-feira. Fundador de um grupo de extrema-direita, Robbinson está impedido de entrar em estádios ingleses. Mas usou o Twitter para anunciar que está em Portugal. "Aqui não há ordens de restrição", disse, a sorrir, num vídeo.