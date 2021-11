Fernando Santos nega esquema de evasão fiscal

Fernando Santos, atual selecionador nacional, negou ter "promovido, executado ou aderido a qualquer esquema de evasão fiscal"."Nunca procurei obter vantagens económicas a que não tivesse direito", justificou ao ‘Expresso’, depois do seu nome ter sido envolvido no caso Pandora Papers, por alegadamente ter assinado, em 2006 e meses depois de ter sido contratado pelo Benfica, um acordo de direitos de imagem de 480 mil euros com o clube da Luz e duas empresas-fantasma com o objetivo de "fugir aos impostos".O técnico acabou por assinar outro contrato de 776 mil euros em julho de 2007, que revogou "todos os acordos anteriores".