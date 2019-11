Fernando Santos pede golão a Cristiano Ronaldo

Espero que o melhor golo de Cristiano Ronaldo seja o que ele vai marcar amanhã", disse este sábado Fernando Santos no lançamento do jogo desta tarde (14h00), o derradeiro de Portugal no Grupo B de qualificação para o Euro’2020. O selecionador nacional respondia a uma questão sobre qual foi, na sua opinião, o melhor golo de CR7 dos 98 apontados ao serviço da equipa nacional.Em caso de triunfo na casa do Luxemburgo (pode nem ser preciso), Portugal confirma o apuramento. O selecionador está confiante, mas alerta que será necessário manter a atitude demonstrada na goleada (6-0) frente à Lituânia. "Vamos discutir uma final. Sabemos que o Luxemburgo tem qualidade. Temos de nos focar no que temos de fazer, interpretar o nosso plano de jogo e manter o nível e a atitude, ou até melhorar em relação ao que fizemos no último jogo. Se fizermos isso, vamos apurar-nos", disse Fernando Santos.O relvado está em mau estado, mas o técnico desvaloriza o tema. "Portugal tem jogadores de altíssimo nível, que estão habituados a tudo. Não podemos estar à partida a arranjar fatores de desculpa. Os jogadores têm a liberdade de tomar a decisão correta e se tiver de passar por colocar a bola lá na frente, vão fazer isso", completou."Há quatro anos o campo também não estava nada bom, mas Portugal adaptou-se e venceu por 2-0. Se o campo não estiver bom, não está para as duas equipas."Emanuel Cabral, Daniel da Mota e Gerson Rodrigues são os jogadores com ascendência portuguesa presentes na convocatória. Como é sabido, o Luxemburgo conta com uma grande comunidade lusa e esse fator reflete-se na seleção. Para o jogo deste domingo, é esperada a presença de muitos emigrantes nas bancadas.Fernando Santos admitiu que podem surgir mudanças no onze. "É preciso ver como os jogadores recuperaram, existem vários fatores. Não há titulares. Há 24 jogadores, que estão de alma e coração com a ideia do treinador", referiu. O médio Danilo Pereira é um forte candidato a figurar na equipa inicial.Portugal depende de si mesmo para garantir o apuramento para a fase final do Europeu. Portanto, apura-se caso vença. Mas nem precisa de pontuar, caso a Sérvia, que joga em casa, não derrote a Ucrânia. Já no pior dos cenários, ou seja, com uma derrota portuguesa e uma vitória dos balcânicos, a seleção nacional fica em terceiro lugar. Mas mantém aspirações, pois discute um play-off de apuramento, em março, por ter conquistado a Liga das Nações. Estão apuradas 16 seleções de um total de 24.