Fernando Santos quer chegar ao Europeu em primeiro

Fernando Santos quer vencer este sábado a Sérvia, em Belgrado, e manter o desejo de chegar ao Europeu do próximo ano, isto apesar de um arranque de qualificação com dois empates: "Não temos de pensar no play-off. Queremos chegar ao Europeu através da fase de grupos e de preferência em primeiro lugar. Por isso, amanhã [hoje] queremos ganhar."O selecionador do atual campeão europeu de futebol está ciente de que vai ter pela frente um adversário complicado. "Não podemos olhar para o lado e ignorar a mais valia da Sérvia, a qualidade dos seus jogadores, que atuam em grandes equipas do futebol europeu", disse o técnico na antevisão do jogo de hoje (19h45, RTP).Fernando Santos considerou que o Sérvia-Portugal não é um encontro decisivo nas contas do Grupo B, mas assumiu que as duas equipas estão proibidas de deixar fugir mais pontos. "Não é decisivo, mas é importante. A Sérvia deverá atuar com as linhas mais subidas, à procura de pressionar Portugal mais à frente no terreno e nós estamos preparados para isso. Se calhar, vamos ter mais espaços e vamos querer aproveitar", disse o técnico de 64 anos.Questionado se Bruno Fernandes, João Félix, Ronaldo e Bernardo Silva podem jogar no mesmo onze, Santos foi enigmático: "Neste momento, todos os 25 jogadores são compatíveis. Pelo menos, até à meia-noite. Depois tenho de tirar dois, porque só posso levar 23 para o jogo."Os dois primeiros lugares do grupo dão acesso direto ao Euro 2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no play-off, via Liga das Nações. A seleção nacional é quarta do Grupo B com dois pontos e menos dois jogos que a Ucrânia que lidera com 10 pontos. Luxemburgo e Sérvia estão logo a seguir com 4 pontos."Temos muito respeito e reconhecemos a qualidade da Sérvia. Portugal não se assusta com seleção alguma. Sabemos que vamos jogar contra uma grande equipa, mas temos qualidade para vencer", disse esta sexta-feira Bernardo Silva na antevisão do jogo de hoje.O médio do Manchester City recusou fazer comparações com o jogo na Luz (1-1). "A Sérvia joga em casa, vai ter de jogar de forma diferente. Esperamos um jogo difícil mas é como sempre: vamos ter de ser uma equipa organizada defensiva e ofensivamente e entrar para ganhar", prosseguiu o médio, identificando o perigo número um do adversário: Tadic.Em resposta à pergunta se o ataque da Seleção formado por si, Ronaldo e Félix é o mais talentoso, o médio jogou à defesa: "Portugal sempre teve muito talento na frente. Ronaldo dispensa apresentações e Félix tem estado brilhante por onde passou na sua curta carreira."