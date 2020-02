Fernando Santos recebe 'Guerreiro de Honra' do Sporting de Braga

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, venceu na segunda-feira o prémio Guerreiro de Honra, atribuído pelo Sporting de Braga na sua Gala Legião de Ouro, que teve lugar no Theatro Circo, na cidade minhota.

António Salvador destacou o facto de o treinador ter levado a seleção portuguesa "à conquista de dois importantes troféus internacionais, o último dos quais a Liga das Nações, em 2019", depois da conquista do Campeonato da Europa, em 2016.

"São feitos que dão dimensão ao nosso país e ao nosso futebol e que o Sporting de Braga, enquanto grande instituição de Portugal, não pode deixar de reconhecer e aplaudir", disse o líder dos bracarenses.

António Salvador deu os "parabéns [a Fernando Santos] pela honestidade, pela frontalidade, pela ambição e pelo exemplo de alguém que não teme dizer que Portugal é grande e que Portugal pode e deve aspirar às maiores conquistas".

"No Sporting de Braga é precisamente assim que pensamos", afirmou Salvador.

No seu discurso, António Salvador deixou também um apelo à união no clube, defendendo que crescer implica "um caminho muito difícil, que muitos não querem que possa ser feito e, por isso, é que é um caminho que só pode ser percorrido com união, sem divisionismos e sem fações".

Deixando expresso o desejo de "ver crescer a base social" do Sporting de Braga, Salvador disse acreditar "num clube ainda maior".

Na festa anual dos bracarenses, marcaram presença diversas personalidades do futebol português como o presidente da Liga, Pedro Proença, o diretor técnico da FPF, José Couceiro, além do homenageado Fernando Santos.

Miguel Santos venceu o prémio de treinador do ano (futebol feminino), Ricardo Horta o de futebolista do ano, José Paulo Lopes foi o atleta do ano (natação), Jordan Santos (futebol de praia) venceu o prémio Guerreiro de Ouro e mérito, Luís Saraiva foi considerado o atleta amador do ano (atletismo), Léa Barros a jovem atleta (karaté) e Ricardo Lopes o atleta revelação (futsal).

Luís Machado, antigo presidente de uma comissão administrativa do clube na década de 90 e membro do Conselho Geral, vai presidir à Comissão Organizadora das Comemorações do Centenário, que se celebra em 2021.