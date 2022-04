Fernando Santos sobre Mundial Qatar 2022: "Se olharmos para o ranking, Portugal será o favorito"

Fernando Santos lançou um olhar sobre o grupo onde está Portugal e que acrescenta ainda Coreia do Sul, Uruguai e Gana. O selecionador nacional enalteceu as valias das três seleções."É como o copo meio cheio e meio vazio. Se olhássemos para o Mundial anterior, o Uruguai seria o favorito. Se olharmos para o ranking, Portugal será o favorito. Não nos podemos esquecer do Gana e da Coreia do Sul, que têm feito um percurso muito forte. O Paulo [Bento] tem feito um percurso fortíssimo no futebol da Coreia do Sul", afirmou em declarações ao Canal 11.