"Queremos estar no Mundial. Temos de ganhar esta final, o foco total é esse, sabemos o que precisamos de fazer, estamos concentrados e motivados”, disse esta quarta-feira Fernando Santos, selecionador nacional, no lançamento do encontro desta quinta-feira (19h45) com a Turquia. É o primeiro de dois jogos de ‘mata-mata’ (expressão celebrizada em Portugal pelo antigo selecionador Luiz Felipe Scolari), nos quais se decide a presença lusa no Mundial do Qatar, no final do ano.