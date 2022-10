O selecionador nacional vai pagar à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) o dinheiro que esta adiantou à Autoridade Tributária (AT) por conta do IRS liquidado a mais a Fernando Santos, apurou ojunto de fonte da FPF.De acordo com a sentença do Tribunal Arbitral a que oteve acesso, a FPF pagou 4,5 milhões de euros no dia 29 de junho de 2021, no serviço de Finanças Cascais-1, no seguimento do processo de execução fiscal contra Fernando Santos. Nessa altura, a FPF ficou sub-rogada “no direito de receber a quantia paga, acrescida dos juros legais, em caso de anulação das liquidações em virtude do sucesso de qualquer meio de defesa de que lance mão e no qual se discuta a ilegalidade da suprarreferida dívida tributária”. Agora que perdeu o processo, Fernando Santos vai pagar à FPF a quantia adiantada.sabe que o selecionador vai reclamar junto do Fisco a devolução de 2,7 milhões de euros, pagos a título de IRC pela empresa Femacosa nos anos 2016 e 2017, e que terão sido tributados também em sede de IRS pelo Fisco.