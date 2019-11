Fernando tenta convencer Silas

O avançado brasileiro Fernando realizou esta sexta-feira os seus primeiros minutos pelo Sporting, num jogo particular com o Vilafranquense (II Liga) que terminou empatado (1-1).Fernando, de 20 anos, chegou a Alvalade por empréstimo do Shakhtar Donetsk (Ucrânia) no último dia do mercado de verão juntamente com Bolasie e Jesé, mas nunca foi opção devido a uma lesão e uma virose.A cumprir um rigoroso plano de recuperação, Fernando teve esta sexta-feira a oportunidade de efetuar os últimos quinze minutos do jogo. Não deu para muito, mas agora terá a oportunidade para se mostrar ao técnico Silas. Isto porque os leões ponderam a possibilidade de devolver o jogador ao Shakhtar em janeiro, por não jogar. Resta agora saber como vai reagir aos próximos treinos e à integração progressiva. Para já, não deve ser opção para o jogo de quinta-feira com o PSV Eindhoven, a contar para a penúltima jornada da fase de grupos da Liga Europa.Esta sexta-feira, os leões voltaram a falhar perante um adversárfio de escalão inferior, depois de terem sido eliminados pelo Alverca da Taça de Portugal (0-2) e terem perdido também num jogo particular com o Estoril (1-3). Esta sexta-feira, não foram além de um empate 1-1, com um golo do central Mathieu, que parece já estar totalmente recuperado da mazela que o afastou dos treinos. O tento do Vilafranquense foi apontado por Pepo.Os leões voltaram a não contar com Renan (guarda-redes faz tratamento ao adutor direito). Destaque ainda para a utilização de Wendel, que tinha sido alvo de um processo disciplinar por violação dos regulamentos internos do clube (visto num restaurante após as 23h00).