Festa do golo incendeia a Luz: Benfica arranca época com vitória sobre o Arouca

Herman José não levará a mal a adaptação da frase do seu mítico entrevistado José Severino. Com Roger Schmidt, o Benfica é mais golos. Depois da bela estreia europeia, um arranque com a mesma dose na Liga. Uma primeira parte com três golos deixou a Luz eufórica e arrumou com um encontro que até permitiu gerir forças para a viagem até à Dinamarca. Rafa bisou e fechou o resultado.O novo técnico é alemão, mas já poderá conhecer o ditado de que não se deve mexer em equipa que ganha. Os escolhidos foram os mesmos de terça e tal não se refletiu em cansaços no ímpeto inicial. Aos 20 segundos, já um defesa do Arouca se via forçado a falta para amarelo. Enzo não mostrou pontaria acertada. O que viria a mudar.Com boa dinâmica e velocidade na troca de bola, o Benfica lá manteve a tração à frente que já lhe é característica desde a pré-época. A prova é que o lance do golo conta com os dois laterais projetadíssimos. Jogada trabalhada na esquerda, cruzamento de Grimaldo e finalização à ponta de lança de Gilberto, de cabeça.A rotação elevada manteve-se até cerca dos 20 minutos, altura em que o Arouca causou o único susto da partida, numa carambola que ia provocando um amargo na Luz. Curiosamente, até foi noutra carambola que o Benfica chegou ao segundo. Jogada de Rafa, confusão na área e um cabeceamento de Ramos à barra antes de outro cabeceamento, fácil, na recarga de Rafa.O jogo já estava praticamente resolvido quando Manuel Mota, chamado pelo VAR, expulsa de forma questionável Quaresma. Se alguma dúvida restava, Enzo Fernández acabou com a mesma em nova bomba de primeira. 3-0 ao intervalo. E, na verdade, tudo a primeira parte levou. O Arouca pouco mais podia fazer e o Benfica pouco mais quis fazer, numa segunda metade que lhe permitiu gerir as forças, mas deu para Rafa bisar e comprovar que, se Severino era mais bolos, a águia de Schmidt é, de facto, mais golos.O River Plate revelou os pormenores da venda de Enzo Fernández. Dos 10 milhões de euros à cabeça por 75% do passe, o Benfica pagou 5 M € a pronto e terá mais duas prestações (2,5 M € cada uma) em agosto de 2023 e fevereiro de 2024. Mas o negócio poderá custar mais 8 M € às águias (num total de 18 M €), divididos por quatro parcelas de 2 M € depois de o jogador, estando pelo menos 45 minutos em campo, atingir um determinado número de jogos: 10, 25, 40 e 50.Schmidt não escondeu ao que vinha. O seu jogo é de tração à frente e, depois dos quatro golos de terça-feira, outra dose de quatro na abertura da Liga, desta vez sem sofrer. A Luz vibra e está eufórica com este arranque certeiro da equipa.Parece ser ainda o momento mais complicado deste Benfica. O Arouca, adversário claramente mais fraco, conseguiu um par de contra-ataques perigosos, ainda na primeira parte, um deles depois de um canto das águias. Transição defensiva a afinar.O derrube a Rafa é inequívoco, mas é muito questionável que o avançado encarnado ficasse completamente isolado. Manuel Mota decidiu bem pelo amarelo, mas acabou por mudar de opinião, a pedido do VAR. Para nós, uma decisão exagerada.- É o agitador da equipa e esta sexta-feira até marcou... dois golos. O primeiro foi de cabeça e o segundo com um desvio oportuno. Ainda sofreu a falta que expulsou Quaresma.– Sem trabalho.– Boas arrancadas e um golo de cabeça... à ponta de lança.– Seguro. Manietou os avançados arouquenses com facilidade.– Ainda tremeu, mas recompôs-se. Tentou o golo de longa distância.– Melhor a atacar. Fez a assistência para o golo de Gilberto. Uma bomba de livre à malha lateral.– Discreto, mas com a eficácia habitual.– Começou apagado, mas brilhou com uma bomba na zona frontal da área que deu o 3-0.– Tem toque de bola e é desequilibrador. Também marcou livres.– Um cabeceamento perigoso. Atacou e defendeu. Saiu lesionado.– Faz um cabeamento à trave e no ressalto Rafa marcou. É ele quem serve Enzo no 3-0.– Um punhado de remates fortes que não chegaram ao alvo.– Entrou com vontade e subiu. Fez a assistência para o segundo golo de Rafa.– Um remate.– Bem procurou o golo, sem êxito.– Esforçado, mas sem golo.