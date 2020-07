Festa do título do FC Porto provoca alarme

As autoridades estão preocupadas com possíveis excessos dos adeptos do FC Porto na eventual comemoração do título de campeão, apurou o CM. A forma como centenas de pessoas acompanharam o autocarro da equipa no domingo, antes da vitória (5-0) sobre o Belenenses SAD, sem respeitar as regras de segurança sanitárias definidas pela Direção-Geral da Saúde para lidar com o Covid-19 provocou alarme.





CM sabe que a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Câmara do Porto vão definir um plano de ação nos próximos dias. A forma de precaver que uma multidão aflua à Avenida dos Aliados, local habitual para os festejos das conquistas portistas - nomeadamente com a presença da equipa na varanda da Câmara Municipal, prática recuperada por Rui Moreira desde que preside à autarquia - é uma das questões a resolver.



A festa pode ocorrer já na quinta-feira se o FC Porto vencer em Tondela (19h15) e o Benfica for derrotado em Famalicão (21h30). Osabe que a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Câmara do Porto vão definir um plano de ação nos próximos dias. A forma de precaver que uma multidão aflua à Avenida dos Aliados, local habitual para os festejos das conquistas portistas - nomeadamente com a presença da equipa na varanda da Câmara Municipal, prática recuperada por Rui Moreira desde que preside à autarquia - é uma das questões a resolver.

“A PSP estará atenta a aglomerações e comportamentos que representem risco no atual contexto de saúde pública”, adiantou ao CM fonte oficial da Direção Nacional da PSP, sem revelar o dispositivo preparado, mas fazendo um apelo: “Que os cidadãos observem as recomendações das autoridades de Saúde e cumpram o quadro legal em vigor, ainda que pretendam comemorar qualquer resultado desportivo”.



Sem problemas para Tondela





Sem direito a folga depois da goleada (5-0) ao Belenenses SAD, o plantel do FC Porto iniciou esta segunda-feira a preparação para a visita a Tondela, na quinta-feira (19h15). Sérgio Conceição contou com todos os jogadores, à exceção de Marcano, que recupera de uma lesão de longa duração.