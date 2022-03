Festa minhota do V. Guimarães com golaço frente ao Marítimo

Foi com um golaço do francês Janvier que o V. Guimarães conseguiu vencer, fora, o Marítimo e recuperar o sexto lugar na Liga.Um ponto separava as duas equipas à entrada para o jogo deste domingo. Acabou por ser um duelo intenso, bem jogado e imprevisível até final.Os minhotos tiveram quase sempre ligeiro ascendente perante a equipa da casa, que mesmo assim nunca se limitou a defender e sempre que teve oportunidade assustou o guarda-redes Bruno Varela.No primeiro tempo, a equipa de Pepa foi a mais rematadora. Chegou mesmo a marcar pelo goleador Estupiñán, mas o golo foi anulado (bem) por fora de jogo. Joel, do lado do Marítimo, teve uma boa ocasião, mas até ao descanso foi Lameiras (em duas oportunidades) que quase marcava para o V. Guimarães.Após o intervalo, a toada do jogo não se alterou. O V. Guimarães, sempre a sair com perigo, teve uma bola no poste por Estupiñán. Já com pouca resposta insular, os vimaranenses acabariam por chegar à vantagem, de forma justa, através de Janvier. Um golaço do francês, candidato a golo da jornada.Até final, o V. Guimarães controlou e conseguiu manter a sua baliza segura sem sofrer golos, algo que não tinha acontecido nos últimos 20 jogos.