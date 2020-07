Festa portista termina com confrontos entre PSP e adeptos nos Aliados

A festa de celebração do 29.º título de campeão nacional do FC Porto terminou em nota baixa, com confrontos entre a PSP e adeptos portistas na Avenida dos Aliados.



Viveram-se momentos de tensão e violência pelas 2h30 desta quinta-feira, com alguns adeptos a não respeitarem a ordem para dispersar e mesmo a entrar em confronto com os agentes da PSP.





Foi acionado o Corpo de Intervenção e os agentes viram-se obrigados a avançar sobre dezenas de pessoas e a responder aos confrontos de forma mais musculada.As autoridades 'varreram' toda a Avenida dos Aliados e dispersaram os adeptos, pondo assim um ponto final aos festejos no local pelas 3h00.