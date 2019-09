Feyenoord contrata Marcos Senesi até 2023

O Feyenoord, adversário do FC Porto na Liga Europa, anunciou esta segunda-feira a contratação do futebolista argentino Marcos Senesi até 2023, contratado ao San Lorenzo.O defesa de 22 anos, formado no San Lorenzo, fez toda a carreira no emblema da principal liga argentina, tendo completado exames médicos no domingo. Esta segunda-feira, detalhou os últimos pormenores do contrato com o novo clube, sendo apresentado ao final da tarde."Ele é considerado um defesa com grande talento. Isto é também evidente pelas várias chamadas às camadas jovens da seleção da Argentina. Estamos muito felizes por dar um reforço desejado à equipa técnica do [treinador] Jaap Stam", afirmou o diretor técnico, Sjaak Troost, no sítio oficial na Internet dos holandeses.O Feyenoord é adversário do FC Porto no Grupo G da Liga Europa, que conta ainda com os suíços do Young Boys e os escoceses do Rangers, defrontando os 'dragões' no dia 03 de outubro, em Roterdão, e em 12 de dezembro, no Porto.