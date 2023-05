"Ficaria triste se saísse e não conseguisse dar esta prenda aos adeptos", diz Gilberto em jeito de despedida

Gilberto realçou o "sentimento maravilhoso" pela conquista do título nacional português ao serviço do Benfica, uma prenda que queria dar aos adeptos do clube desde o início da temporada.

"Um sentimento maravilhoso. Desde que cheguei aqui que os adeptos pediram isso e ficaria triste se saísse e não conseguisse dar esta prenda aos adeptos. Esse ano consegui e saio muito honrado desta temporada. Fico feliz por ter dado tudo pelo Benfica. Muita gente merece. Quem chegou veio com essa mentalidade desde o início", atirou o lateral-direito brasileiro, continuando: "Só tenho a agradecer aos adeptos e ao míster por me ter dado esta oportunidade. O jogo de hoje foi muito importante, hoje foi especial e a energia desde a saída do Seixal foi maravilhosa."

Festa no Marquês

"Quero ver, nunca vi! Estou muito ansioso", terminou.