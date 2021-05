"Ficaríamos ofendidos se não preparassem a festa": Rúben Amorim assume candidatura ao título

Rúben Amorim assumiu esta segunda-feira pela primeira vez a candidatura ao título de campeão nacional ."Ficaríamos ofendidos se não preparassem a festa", disse o treinador, numa altura em que o Sporting está a dois pontos de celebrar algo que foge há 19 anos. "Estamos a três pontos de o conquistar. E somos candidatos a vencer todos os jogos. Por isso somos candidatos ao título", frisou, acrescentando: "Vamos efetuar um jogo diante do Boavista, em que a pressão também vai estar do outro lado, pois eles estão a lutar pela manutenção. Têm um treinador muito experiente. Vão ser duas horas de muito sofrimento."O técnico tentou blindar o grupo das manifestações do exterior, nomeadamente por parte dos adeptos, mas sabe que a tarefa é quase impossível devido às "redes sociais". Por isso, não alterou as rotinas da equipa: "Trabalhámos com a maior naturalidade possível. A equipa treinou muito bem. Sentimos muita tranquilidade na academia. Para este jogo não alterámos nada. Agora, os jogadores estarão um pouco mais ansiosos. Cada um lidará com isto à sua maneira. Tentei nesta semana não fazer nada de especial."Em jeito de balanço da época, Amorim admitiu que o Sporting partiu muito atrás dos rivais FC Porto, Benfica e... até Sp. Braga. "Havia dúvidas pela forte remodelação que fizemos no plantel. Há muita gente da formação. Partíamos com 3 por cento de hipóteses de ganhar este campeonato e o Sp.Braga tinha 4%. A minha preocupação é ganhar os jogos todos. E só seremos candidatos aos três pontos seguintes. Há muita gente que não concorda, mas estas são as minhas ideias. No final veremos quem tem razão. Provavelmente, a possibilidade de perdermos o título são esses mesmos 3 por cento."Questionado sobre se já pode assumir a candidatura ao título da próxima época, Amorim não conteve um sorriso irónico e disparou: "Assumi agora um, a apenas três jogos do final, não vou assumir mais nenhum. Comigo é jogo a jogo."Amorim recusa-se a atribuir o título de melhor jogador da Liga a Coates. "Não sei se é a principal figura. Mas posso dizer que fez uma grande época e merece a sorte que tem tido. É fantástico dentro do campo e pelo que tem feito dentro do grupo."