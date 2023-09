FIFA condena Braga a pagar 12 milhões de euros ao Málaga por Ricardo Horta

O Braga pode recorrer desta decisão junto do Tribunal Arbitral do Desporto.

O Málaga detém uma percentagem do passe do jogador e estabeleceu uma cláusula no contrato da ida de Ricardo Horta para o Braga em 2017, segundo a qual teria de ser ressarcido caso os bracarenses rejeitassem um proposta para a venda do jogador.O Braga pode recorrer desta decisão junto do Tribunal Arbitral do Desporto.

A FIFA deu razão ao Málaga no caso da transferência falhada de Ricardo Horta do Braga para o Benfica no verão passado, obrigando o emblema minhoto a pagar 12 milhões de euros ao clube espanhol, avançou o jornal As esta sexta-feira.