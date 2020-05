FIFA investiga transferência de Bruno Fernandes

A FIFA investiga a transferência de Bruno Fernandes do Sporting para o Manchester United, em janeiro, no mercado de inverno. Em causa está uma queixa apresentada pelos italianos da Sampdoria, que os leões minimizam."Podemos confirmar que, a 3 de abril de 2020, a Sampdoria apresentou uma reclamação junto à FIFA contra o Sporting, relacionado com as obrigações financeiras estabelecidas no contrato correspondente à transferência do jogador português Bruno Fernandes. O assunto está a ser investigado e, consequentemente, não podemos fornecer mais comentários", afirma fonte do organismo máximo do futebol mundial, citada pela ESPN.Bruno Fernandes foi contratado pelos leões à Sampdoria, em 2017, por 8,5 milhões de euros, ficando os genoveses detentores de 10% de uma mais-valia futura. Em janeiro, os sportinguistas transferiram o médio para o United por 55 milhões de euros, mais 25 milhões em variáveis e 10% por cento de uma futura mais-valia.O clube de Alvalade reagiu esta quarta-feira à queixa dos italianos – reclamam 4,65 milhões de euros –, lembrando que, face à rescisão unilateral do contrato do atleta, no verão de 2018, com o Sporting, a Sampdoria deixa de ter direitos futuros nos contratos assinados após essa data."A FIFA e, se necessário, os tribunais esclarecerão cabalmente a questão", escreveram os leões em comunicado.