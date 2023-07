FIFA proíbe Al Nassr de Cristiano Ronaldo de inscrever jogadores

O Al Nassr, clube saudita onde alinha Cristiano Ronaldo, treinado por Luís Castro, foi punido pela FIFA com a proibição de inscrever novos jogadores durante três janelas de transferências devido a uma dívida ao Leicester, segundo revela o jornal inglês 'Mirror'.Em causa está a transferência do avançado nigeriano Ahmed Musa, em 2018. O Al Nassr acordou pagar pouco mais de 15 milhões de euros, mas ao que parece falta, saldar 460 mil euros, mais bónus por objetivos, que terão ficado acordados aquando da celebração do contrato entre as duas partes.A FIFA terá avisado o Al Nassr em 2021 e agora impôs a sanção. A proibição de inscrição de jogadores é válida para transferências nacionais e internacionais.