FIFA propõe cinco substituições por jogo para evitar sobrecarga dos jogadores durante pandemia

A FIFA vai avançar com uma proposta que prevê a possibilidade de as equipas de futebol fazerem cinco substituições por jogo. O objetivo é criar um mecanismo destinado a ultrapassar constrangimentos provocados por calendários sobrecarregados, devido à necessidade de terminar as competições que estão em aberto. A medida será temporária.

Segundo os termos da proposta, três subsituações serão feitas nos moldes em que já vigoram, ou seja, em qualquer momento do jogo. As duas suplementares teriam de acontecer ao intervalo, para limitar as interrupções.

A proposta está sujeita a aprovação do Internacional Board. Mas não terá caráter vinculativo, isto é, cada federação pode ou não levar a medida à prática (ver texto ao lado). Um porta-voz da FIFA, citado pelo jornal inglês ‘The Guardian’, adianta que uma das grandes motivações da proposta tem que ver com a segurança dos jogadores. "Essa é a nossa grande prioridade, pois a carga de jogos poderá aumentar o número de lesões. E sabe-se que quando as provas recomeçarem, o calendário estará sobrecarregado."