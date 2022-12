Filho de Cristiano Ronaldo terá assinado pelo Real Madrid

Cristiano Ronaldo cessou o vínculo que o ligava ao Manchester United em novembro e o filho mais velho também não continuará ligado aos red devils. O jornalista Edu Cornago revelou esta terça-feira que Ronaldo Junior, de 12 anos, integra agora as camadas jovens do Real Madrid, onde o pai jogou antes de rumar à Juventus, em 2018.Desde esse ano, CR Jr alinhava pela formação de Turim até rumar, em fevereiro último, ao Manchester United, coincidindo com o progenitor em Inglaterra.No caso do pai, o capitão da Seleção Nacional procura ainda o novo clube onde irá jogar na segunda metade da temporada. Após a eliminação do Mundial de clubes, Ronaldo treinou no centro de treinos do Real Madrid.