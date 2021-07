Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira, não faz descontos em Portugal. O empresário, filho do ex-presidente do Benfica, diz que ganha 200 mil euros por ano, mas não há forma de o sindicar. Tem residência fiscal em Moçambique e possui documento de identificação e residência para estrangeiros naquele país. Afirma o Ministério Público que há risco de se tentar furtar à Justiça e o juiz Carlos Alexandre concorda. O magistrado garante que se “verifica em concreto, em razão da natureza e circunstâncias dos crimes indiciados, sérios e fortes perigos de fuga”.Outro ponto que lembra o juiz: Tiago Vieira mantém empresas no Brasil e em Moçambique, realiza frequentes viagens ao estrangeiro e é ainda titular de contas bancárias em várias jurisdições. Pode tentar fugir, um perigo que na opinião do magistrado fica diminuído se tiver de prestar uma caução de 600 mil euros e se tiver de entregar o passaporte às autoridades.