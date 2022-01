Filho de Toni no Benfica B

António Oliveira, filho de Toni, histórico treinador e jogador do Benfica, é o novo técnico da equipa B das águias até final da época, sucedendo a Nélson Veríssimo.





Oliveira, de 39 anos, foi jogador da formação dos encarnados, tendo chegado a ser campeão de juniores. Em 2012/13 iniciou a carreira de técnico e trabalhou com o pai no Irão (Tractor) e no Kuwait (Kazma). Mas foi no Brasil, como adjunto de Jesualdo Ferreira (Santos) e Paulo Autuori (Athlético Paranaense), que assumiu protagonismo. Na última época, já como técnico principal do Athlético Paranaense, o clube chegou a liderar o 'Brasileirão', que terminaria no 14.º lugar. António Oliveira a saiu em setembro, após a 19.ª jornada, deixando a equipa em sétimo no campeonato, nos quartos de final da Taça do Brasil e da Taça Sul-americana (segunda prova mais importante da América do Sul), competição que o clube acabaria por vencer.