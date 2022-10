Filho do presidente do Barcelona detido por maltratar a companheira antes de jogo frente ao Real

Um dos filhos do presidente do FC Barcelona Joan Laporta, foi preso esta tarde de domingo, no centro de Madrid, por maltratar a companheira, uma hora antes do clássico entre o Barça e o Real Madrid, no qual o Real venceu.Segundo o jornal El Español, o incidente aconteceu por volta das 15h desta tarde, num restaurante da capital do país, "onde dezenas de pessoas estavam a comer, quando o jovem começou a empurrar e a ameaçar a companheira".Numa das mesas próximas à do casal estavam vários guarda-costas de um ministro do Governo, que chamaram a polícia.Fontes policiais contaram ao El Español que Guillem Joan Laporta, filho do presidente do Barcelona, de 25 anos, foi muito agressivo com os agentes, abordou-os com um tom ameaçador e resistiu à detenção. Depois de detido, foi-lhe administrado um calmante.O filho da Laporta está atualmente detido, acompanhado pelo pai, na Unidades de Cuidados Familiares e de Mulheres (UFAM), onde a investigação do incidente está a ser processada.Fontes da Polícia Nacional em Madrid disseram ao El Español que o jovem está acusado do crime de maus-tratos e vai ser presente a tribunal nas próximas horas.