Filipe Martins aponta à manutenção e quer confirmar estatuto do Casa Pia

O técnico Filipe Martins afirmou esta sexta-feira que o principal objetivo do Casa Pia passa por garantir de "forma tranquila" a manutenção na I Liga de futebol e confirmar o estatuto de emblema do primeiro escalão nacional.

"Queremos que seja a época de confirmação da equipa na I Liga. Vamos começar do zero, esquecer o que aconteceu no ano passado, seja positivo ou seja negativo, e afirmar a equipa novamente no campeonato. O objetivo é a manutenção e queremos alcançar isso com a máxima tranquilidade, ou seja, andar fora das zonas de perigo", afirmou Filipe Martins.

O treinador de 45 anos, que se prepara para iniciar a quarta temporada no comando do emblema lisboeta, falava aos jornalistas no Estádio Pina Manique, na conferência de imprensa de antevisão do duelo de sábado com o Farense, da primeira jornada da I Liga, no Algarve.

"Vai ser um jogo difícil como tradicionalmente costuma ser no São Luís. Mas, estamos motivados. Trabalhámos muito bem na pré-época e agora queremos transportar isso para o campeonato. Vai ser um jogo com características especiais, já que será em pleno agosto, com calor, e em que é esperado bastante público", referiu.

Sobre possíveis saídas de alguns jogadores até ao final do fecho de mercado de transferências (31 de agosto), Filipe Martins explicou que o clube está preparado para essa situação e que não espera efetuar mais qualquer contratação.

"Claro que nós treinadores preferíamos que o mercado já estivesse fechado, mas estamos preparados para qualquer eventualidade. O plantel está muito bem montado e os jogadores estão tranquilos", disse.

Para já, e tal como aconteceu na última temporada, o Casa Pia vai continuar a atuar fora do Estádio Pina Manique e vai receber os adversários para já em Rio Maior, depois de na última época ter atuado como visitado no Estádio Nacional, em Oeiras.

"Estamos completamente tranquilos. É a nossa realidade, isso para nós já nem é tema de conversa. Não escondo que seria melhor estar junto dos nossos adeptos, mas estamos bem", concluiu.

O médio Rafael Brito e o avançado Kiki Silva vão falhar a estreia na I Liga e a deslocação a Faro ambos devido a lesão.

O Farense-Casa Pia está agendado para as 18:00 de sábado, no Estádio de São Luís, e será dirigido pelo árbitro Bruno Vieira, da Associação de Futebol de Lisboa.