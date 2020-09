Filmes, bilhetes e empregos: Saiba tudo aquilo que Rui Rangel pediu a Vieira

O ex-juiz foi ainda apanhado nas escutas da operação Lex a pedir bilhetes e convites para jogos do Benfica diretamente a Luís Filipe Vieira. A 24 de abril de 2014, Rangel ligou a Vieira a pedir bilhetes para assistir à final da Liga dos Campeões, que ia acontecer no Estádio da Luz no mês seguinte.

Mais tarde, em 2017, Luís Filipe Vieira fez um desconto de mais de 200 euros ao juiz Rui Rangel em bilhetes para o Estádio da Luz.

Conheça os detalhes mais explosivos da acusação da Operação Lex, esta noite, no programa da CMTV ‘Pé em Riste’.