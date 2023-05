Fim da idade máxima para iniciar carreira combate falta de árbitros nos distritais

A proposta de regulamento de arbitragem que deixa cair o limite máximo de 40 anos para iniciar a carreira no futebol distrital pretende combater a falta de árbitros em Portugal, sustentou esta quarta-feira Fontelas Gomes à agência Lusa.

O presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) defendeu que "retirar o limite de idade seria um passo certo no sentido de ter mais gente nesta atividade", contrariando o decréscimo do quadro de árbitros.

"Esta medida resulta do diálogo permanente que mantemos com as associações distritais e do conhecimento profundo dessa realidade. Quem desejar experimentar a função de árbitro deve poder fazê-lo, independentemente da idade", assinalou Fontelas Gomes.

Segundo a proposta de regulamento de arbitragem, que se encontra em apreciação pública, deixará de existir idade máxima para iniciar a frequência do curso de árbitro - que atualmente está fixada em 40 anos - e começar a dirigir jogos no futebol distrital.

Está também prevista a criação de um mecanismo que permitirá que antigos jogadores de futebol possam ter acesso automático ao curso de arbitragem nível 0 para, posteriormente, ficarem habilitados a dirigir jogos das competições distritais.